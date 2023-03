Benevento – Como 0-0 (Di sabato 11 marzo 2023) Longo per la partita sceglie sceglie la coppia Cerri-Mancuso davanti con Da Cunha a supporto. È il Benevento ad avere la prima occasione dopo 5 minuti con Tello che mette in mezzo un tiro-cross che non viene agganciato dalle punte di casa e si stampa sul palo.Il Como risponde al 13’ con una punizione di Cerri, respinta con le mani dal portiere di casa Manfredini e poi deviata in angolo dalla difesa prima che un attaccante del Como potesse arrivarci per ribadire in rete.Sul conseguente calcio d’angolo ci provano Cerri e Vignali ma entrambi sono disturbati dai difensori di casa e così la palla è preda di Manfredini.Il Como ha un’altra occasione al 22’ con Cerri che riceve bene da Da Cunha a metà campo e lancia lungo per Mancuso, il numero 77 stoppa a seguire di petto sulla sinistra e tira a incrociare con la palla che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 marzo 2023) Longo per la partita sceglie sceglie la coppia Cerri-Mancuso davanti con Da Cunha a supporto. È ilad avere la prima occasione dopo 5 minuti con Tello che mette in mezzo un tiro-cross che non viene agganciato dalle punte di casa e si stampa sul palo.Ilrisponde al 13’ con una punizione di Cerri, respinta con le mani dal portiere di casa Manfredini e poi deviata in angolo dalla difesa prima che un attaccante delpotesse arrivarci per ribadire in rete.Sul conseguente calcio d’angolo ci provano Cerri e Vignali ma entrambi sono disturbati dai difensori di casa e così la palla è preda di Manfredini.Ilha un’altra occasione al 22’ con Cerri che riceve bene da Da Cunha a metà campo e lancia lungo per Mancuso, il numero 77 stoppa a seguire di petto sulla sinistra e tira a incrociare con la palla che ...

