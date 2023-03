Benedetta Primavera replica dello show di Loretta Goggi | dove vederlo in streaming e in tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - fraversion : Benedetta Primavera parte da 2.942.000 spettatori con il 18.6% di share. Lievemente sopra Buongiorno mamma con 3.0… - davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 10 marzo 2023 Buongiorno Mamma 18.9%, Benedetta Primavera 18.6%, Quarto Grado 7.3%, Propagan… - paolagargaloni : Loretta Goggi strepitosa, cantante, intrattenitrice e comica. Finalmente uno show su RAi1- Benedetta Primavera. - andreastoolbox : Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno mamma' #tv, #Ascolti #chi #vinto #ha ??????? -

E' testa a testa tra '' e 'Buongiorno, Mamma! 2' per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 10 marzo. Il ritorno di Loretta Goggi su Rai1 ha segnato 2.942.000 telespettatori e il ...Il nome,, ovviamente è un omaggio ad uno dei più grandi successi della cantante: Maledetta. Era da più di 30 anni che l'artista non tornava nel ruolo di conduttrice , ...Non è piaciuto alla commissione Pari Opportunità dell'Usigrai lo scambio tra Loretta Goggi e Bruno Vespa su Rai1 durante lo show '' - sul politicamente corretto. Tra gli esempi, l'approvazione della legge Merlin nel 1958 e l'impossibilità di usare all'epoca termini come prostitute e case chiuse. Ma si è ...

Tutto quello che c'è da sapere su Benedetta Primavera il varietà di e con Loretta Goggi Famiglia Cristiana

Terzo posto per Italia 1 che con il film ‘Jack Reacher – La prova decisiva’ ha ottenuto 1.100.000 telespettatori e il 6,5% Roma, 11 mar. E’ testa a testa tra ‘Benedetta Primavera’ e ‘Buongiorno, Mamma ...La famosa cantante e imitatrice ha condotta la prima serata del suo Benedetta Primavera. Un mix di musica, emozioni, interviste e ospitate illustri, come quella di Heather Parisi. Ma il pubblico ha ...