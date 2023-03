Benedetta Primavera, nessuno tocchi Loretta Goggi (Di sabato 11 marzo 2023) nessuno tocchi Loretta Goggi. Perché i grandi artisti vanno sempre rispettati. E perché, diciamolo chiaramente, accettando di tornare in tv con un one woman show il piatto della bilancia pendeva più dalla parte dei rischi che da quella dei benefici. Cos’aveva da guadagnarci a fare Benedetta Primavera? Nulla. Cos’aveva da dimostrare dopo sessantatré anni di carriera? Niente. Invece ha accolto la sfida mettendo probabilmente in conto critiche positive ma anche giudizi tranchant e bassezze un tanto al tweet di chi decide palinsesti e scrive scalette standosene sdraiato sul divano di casa. Loretta con la O non ha resistito al pressing ed è tornata a fare lo show – che poi è ciò che sa fare meglio – ma con una richiesta inderogabile: niente nostalgiche autocelebrazioni. C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023). Perché i grandi artisti vanno sempre rispettati. E perché, diciamolo chiaramente, accettando di tornare in tv con un one woman show il piatto della bilancia pendeva più dalla parte dei rischi che da quella dei benefici. Cos’aveva da guadagnarci a fare? Nulla. Cos’aveva da dimostrare dopo sessantatré anni di carriera? Niente. Invece ha accolto la sfida mettendo probabilmente in conto critiche positive ma anche giudizi tranchant e bassezze un tanto al tweet di chi decide palinsesti e scrive scalette standosene sdraiato sul divano di casa.con la O non ha resistito al pressing ed è tornata a fare lo show – che poi è ciò che sa fare meglio – ma con una richiesta inderogabile: niente nostalgiche autocelebrazioni. C’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - fraversion : Benedetta Primavera parte da 2.942.000 spettatori con il 18.6% di share. Lievemente sopra Buongiorno mamma con 3.0… - davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 10 marzo 2023 Buongiorno Mamma 18.9%, Benedetta Primavera 18.6%, Quarto Grado 7.3%, Propagan… - dea_channel : lo spettacolare outfit esibito dalla divina Mietta a Benedetta primavera ???????????? - Alessan08219321 : RT @chiarafrancini: ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! -