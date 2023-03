Benedetta Primavera | il recap della prima puntata del programma di Loretta Goggi

(Di sabato 11 marzo 2023) Ladiha divertito e portato leggerezza nelle case degli italiani, senza dimenticare di affrontare anche tematiche importanti e sempre attuali, come l'inclusività e la censura in Italia. Molti gli ospiti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - Raiofficialnews : 'L'artista è colui che balla, canta, recita, imita, presenta'. ??#BenedettaPrimavera, da stasera alle 21.30 su… - serenagb77 : RT @antoninomusic: Ma scherziamo? Questo momento a Benedetta Primavera e’ qualcosa di unico. Ho i brividi. Loretta e’ avanti. #BenedettaP… - andreastoolbox : Benedetta Primavera, grande emozione per Mietta: duetto virtuale con Mia Martini #Primavera, #Benedetta #grande… - PaoloCelada : Benedetta primavera: nuovamente una dimostrazione che c’è un problema di autori. -

Per il suo grande ritorno in uno show tutto suo,, Loretta Goggi ha voluto al suo fianco tanto grandi ospiti. Insieme ai fidati compagni di viaggio Luca e Paolo, a Marco Giallini, Bruno Vespa, Chiara Francini, Heather Parisi , ...Al via l'atteso show di Rai Uno, programma che segna il ritorno in tv da protagonista di Loretta Goggi. Il varietà, decollato il 10 marzo e previsto per altre 3 puntate (chiuderà i battenti il 31 marzo), si è ...E' finalmente arrivato il momento del tanto atteso debutto di, lo show che sancisce il ritorno di Loretta Goggi alla conduzione, cosa che non avveniva da trent'anni, fatta eccezione per l'esperienza del 2007 alla guida del concorso di Miss ...

Tutto quello che c'è da sapere su Benedetta Primavera il varietà di e con Loretta Goggi Famiglia Cristiana

Loretta Goggi ha infatti ospitato Mietta a Benedetta Primavera per raccontare la sua storia e permetterle di realizzare finalmente il sogno che custodiva nel cassetto fin dagli inizi della sua ...Benedetta Primavera è finalmente sbarcato su Rai Uno. Loretta Goggi is back, nelle sue molteplici sfaccettature, con il suo sconfinato talento, che non ha età. A 72 anni, gli ultimi dei quali trascors ...