Benedetta Primavera e Buongiorno mamma 2 si contendono il podio degli ascolti

La sfida degli ascolti di ieri, venerdì 10 marzo 2023, ha visto prevalere la fiction di Canale5 Buongiorno, mamma! 2, che ha ottenuto 3.018.000 spettatori e il 18.9% di share, superando il debutto di Benedetta Primavera su Rai1, che si è fermata a 2.942.000 spettatori e il 18.6% di share. Tra gli altri programmi in onda, si sono distinti il film Jack Reacher – La prova decisiva su Italia1, con 1.100.000 spettatori (6.5%), il programma di approfondimento Quarto Grado su Rete4, con 1.033.000 spettatori (7.3%), e il one man show Fratelli di Crozza sul Nove, con 989.000 spettatori (5.4%). Su Rai2 le serie N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawai'i hanno raccolto rispettivamente 729.000 spettatori (3.7%) e 513.000 spettatori (2.9%), mentre su Rai3 il documentario Dario Fo, l'ultimo mistero buffo ha ...

