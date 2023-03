Benedetta Parodi, la sua vellutata al pomodoro ha il sapore degli State! Gustosissima e facile da preparare (Di sabato 11 marzo 2023) Benedetta Parodi rende estremamente saporita una vellutata di pomodori: ecco la pietanza con cui accompagnarla Le sorelle Parodi hanno sfondato entrambe nel mondo dello spettacolo. Se Cristina ha trovato successo come mezzo busto del tg, mentre Benedetta è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro. Amante della cucina, dei sapori, delle spezie e chi più ne ha più ne metta, inizia a lavorare come conduttrice di alcuni programmi culinari e non solo, anche la Parodi mostra le sue ricette in alcuni show e soprattutto scrive tantissimi libri di ricette semplicissime da preparare, alcune anche svuota frigo. Dopo il successo nella trasmissione più dolce che ci sia, Bake Off Italia, Benedetta ha deciso anche di condividere alcune ricette sui suoi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 marzo 2023)rende estremamente saporita unadi pomodori: ecco la pietanza con cui accompagnarla Le sorellehanno sfondato entrambe nel mondo dello spettacolo. Se Cristina ha trovato successo come mezzo busto del tg, mentreè riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro. Amante della cucina, dei sapori, delle spezie e chi più ne ha più ne metta, inizia a lavorare come conduttrice di alcuni programmi culinari e non solo, anche lamostra le sue ricette in alcuni show e soprattutto scrive tantissimi libri di ricette semplicissime da, alcune anche svuota frigo. Dopo il successo nella trasmissione più dolce che ci sia, Bake Off Italia,ha deciso anche di condividere alcune ricette sui suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiara8811 : RT @moonlightfeIix: ma stiamo guardando il grande fratello o benedetta parodi? no scusate eh #oriele - odalysio : RT @moonlightfeIix: ma stiamo guardando il grande fratello o benedetta parodi? no scusate eh #oriele - malandrina9 : RT @moonlightfeIix: ma stiamo guardando il grande fratello o benedetta parodi? no scusate eh #oriele - spill___ : RT @moonlightfeIix: ma stiamo guardando il grande fratello o benedetta parodi? no scusate eh #oriele - jewgls95 : RT @moonlightfeIix: ma stiamo guardando il grande fratello o benedetta parodi? no scusate eh #oriele -