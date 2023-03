Belve sbrana gli interni Rai, affidata all’esterno pure questa produzione. Il consigliere Laganà porta il caso in Cda ma è solo l’ultimo di una lunga serie (Di sabato 11 marzo 2023) Una lettera indirizzata a tutti i consiglieri di amministrazione, presidente compresa, oltrché alla Corte dei conti e alla responsabile anticorruzione. A scrivere la missiva il consigliere che rappresenta i dipendenti della Rai, Riccardo Laganà. E oggetto della lettera il paradossale passaggio del programma di Rai2 “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, da una produzione interna finché era in seconda serata, a una produzione esterna (con la società Fremantle) non appena si è passati alla prima serata. Ma entriamo nel dettaglio. “Durante la passata stagione televisiva – si legge nella lettera che La Notizia ha visionato – la produzione Belve è stata realizzata presso lo studio Nomentano tre del centro televisivo Fabrizio Frizzi. I soddisfacenti risultati in termini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Una lettera indirizzata a tutti i consiglieri di amministrazione, presidente compresa, oltrché alla Corte dei conti e alla responsabile anticorruzione. A scrivere la missiva ilche rappresenta i dipendenti della Rai, Riccardo. E oggetto della lettera il paradossale passaggio del programma di Rai2 “”, condotto da Francesca Fagnani, da unainterna finché era in seconda serata, a unaesterna (con la società Fremantle) non appena si è passati alla prima serata. Ma entriamo nel dettaglio. “Durante la passata stagione televisiva – si legge nella lettera che La Notizia ha visionato – laè stata realizzata presso lo studio Nomentano tre del centro televisivo Fabrizio Frizzi. I soddisfacenti risultati in termini ...

