Belotti operato alla mano destra: come sta l’attaccante della Roma (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – l’attaccante della Roma, Andrea Belotti, è stato sottoposto questa mattina ad un “intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L’intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo”. Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023), Andrea, è stato sottoposto questa mattina ad un “intervento chirurgico di osteosintesi a seguitofrattura del terzo e del quarto metacarpo. L’intervento, eseguito presso la clinica MadonnaFiducia dal Prof. Matteo Guzzini,presenza del medico socialePrima Squadra dell’AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo”. Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialAS

Belotti operato alla mano destra, come sta Comunicato della Roma: 'L'intervento è terminato con successo' Roma, 11 mar. - L'attaccante della Roma Andrea Belotti è stato sottoposto questa mattina ad un 'intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L'intervento, eseguito presso la ... Roma, Belotti operato: le condizioni Tegola in casa Roma . Andrea Belotti è stato operato alla mano destra dopo la frattura del terzo e del quarto metacarpo. Ad annunciare le novità sulle condizioni del giocatore è stata la stessa società giallorossa con un ... Quando torna Belotti, l'attaccante scalpita: "Operazione alla mano riuscita" Operazione riuscita per Andrea Belotti, che punta a una convocazione per la gara di domani. L'attaccante, che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è stato operato questa mattina dal professore ...