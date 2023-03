Belotti operato alla mano destra, come sta (Di sabato 11 marzo 2023) L'attaccante della Roma Andrea Belotti è stato sottoposto questa mattina ad un "intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) L'attaccante della Roma Andreaè stato sottoposto questa mattina ad un "intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della. L'...

Quando torna Belotti, l'attaccante scalpita: "Operazione alla mano riuscita" Operazione riuscita per Andrea Belotti, che punta a una convocazione per la gara di domani. L'attaccante, che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è stato operato questa mattina dal professore ...