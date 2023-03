Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Roma, Belotti operato alla mano: il comunicato dei giallorossi - News24_it : Belotti operato alla mano destra, come sta - fisco24_info : Belotti operato alla mano destra, come sta: (Adnkronos) - Comunicato della Roma: 'L’intervento è terminato con succ… - ledicoladelsud : Belotti operato alla mano destra, come sta - CorSport : ?? #Belotti operato alla mano Ecco quando potrà tornare in campo ?? #AsRoma #Roma #SerieA #CorrieredelloSport -

Operazione riuscita per Andrea, che punta a una convocazione per la gara di domani. L'attaccante, che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è statoquesta mattina dal professore ...Andreaquesta mattina è stato sottoposto a un'operazione di osteosintesi per la frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra. Lo ha comunicato la Roma con una nota: "L'intervento, ...C'è Lorenzo Pellegrini , che vuole fare di tutto per rientrare già giovedì contro la Real Sociedad nonostante i 30 punti in testa. E c'è anche Andreaalla mano, che non si arrende alla possibilità di doversi fermare di nuovo, proprio adesso che stava trovando fiducia e convinzione. Per questo l'attaccante, con un tutore, vuole ...

Roma, Belotti operato alla mano destra: in dubbio contro il Sassuolo ForzaRoma.info

Andrea Belotti questa mattina è stato sottoposto a un’operazione di osteosintesi per la frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra. Lo ha comunicato la Roma con una nota: ...Operazione riuscita per Andrea Belotti, che punta a una convocazione per la gara di domani. L’attaccante, che ha terminato dolorante la sfida ...