Becao regala tre punti all’Udinese! Empoli sconfitto al Castellani

(Di sabato 11 marzo 2023)-Udinese è terminata con il punteggio di 0-1. La squadra di Sottil passa algrazie al gol di RodrigoSCONFITTA – Terza sconfitta consecutiva per l’di Zanetti che, al, si arrende di fronte all’Udinese. La squadra di Sottil si impone per 0-1 grazie alla rete di Rodrigoal 54?: il difensore brasiliano sfrutta un corner ben calciato da Lovric e, complice la deviazione di Luperto, batte Perisan. Con questo successo l’Udinese sale a 35portandosi al nono posto solitario. L’rimane al quattordicesimo posto in classifica con 28e soli 3di vantaggio sul Verona terz’ultimo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

