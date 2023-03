Beautiful | anticipazioni 13-18 marzo 2023 | il diabolico piano di Sheila

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 marzo 2023)sarà determinata a vendicarsi di Brooke per tutto quanto le ha fatto in passato e negli episodiin onda su Canale 5 dal 13 al 18metterà in atto uncontro di lei. La donna, infatti, tramerà alle sue spalle per farla ricadere nel tunnel dell'alcolismo. Nel frattempo, tutti si riuniranno a casa di Eric per la tradizionale cena della vigilia di Natale mentre Ridge rimarrà bloccato a causa del maltempo e non potrà tornare a Los Angeles per Capodanno.puntate 13-18: tutti riuniti a casa di Eric per la vigilia di Natale Steffy e Finn saranno molto felici per il primo Natale del piccolo Hayes e per il fatto che Taylor lo festeggerà insieme a loro. Nel frattempo, ...