Battaglia Procura Figc-Juve sulla carta segreta: impugnata la sentenza del Tar (Di sabato 11 marzo 2023) Come annunciato ieri, la Procura Figc ha impugnato al Consiglio di Stato la decisione del Tar per non mostrare alla difesa della Juventus la carta segreta Covisoc. La Procura federale agisce affinché il processo sportivo arrivi a compimento con il terzo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni, ritenendo intempestivo il ricorso alla giustizia amministrativa. Ricorda il Corsera che in settimana il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Fabio Paratici e Federico Cherubini: in pratica la lettera della Procura federale alla Covisoc con i chiarimenti interpretativi sulla vicenda delle plusvalenze sarebbe dovuta essere consegnata ai legali delle difese. La carta segreta è la 'nota 10940' datata 14 ...

