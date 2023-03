Basket | Serie A | Varese batte Pesaro nell’anticipo del 21° turno e ribalta il doppio confronto

(Di sabato 11 marzo 2023) L’Openjobmetisvive una serata magica davanti al pubblico casalingo del palasport Lino Oldrini e si impone sulla Carpegna Prosciuttoper 110-99della 21ma giornata della regular season dellaA 2022-2023 dimaschile. Gli uomini di coach Brase Matt hanno firmato il record stagionale di squadra per punti segnati in una singola partita. L’incontro è stato indirizzato di fatto già nel primo periodo con un parziale di 34-23, ma la formazione di coach Jasmin Repesa ha risposto prontamente accorciando le distanze a -3 all’intervallo sul 62-59. Nel terzo quartoha attuato la fuga definitiva, volando a +8 sull’88-80 e poi conservando un minimo margine di sicurezza fino all’ultimo minuto di gioco, in cui è riuscita are il -8 ...

Seconda vittoria consecutiva per Varese , che sul campo di casa batte Pesaro 110 - 99 nella ventunesima giornata dellaA1 2022/2023 di. La squadra di coach Brase si aggiudica così lo scontro diretto in zona playoff, volando a quota 24 punti in quarta posizione. Miglior marcatore Brown con 25 punti

Basket Serie A, Dolomiti Energia in viaggio verso Treviso. Molin: "In trasferta non esistono partite scontate" il Dolomiti

SERIE A - La 21esima giornata si apre con la vittoria netta dell'Openjobmetis Varese per 110-99 sulla Carpegna Prosciutto Pesaro. I biancorossi ribaltano il -8 ...CREMONA - Monferrato Basket, cruciale successo salvezza contro la Juvi Cremona, i rossoblù trionfano in trasferta per 84-72.