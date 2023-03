Basket, Serie A 2022-2023: Varese batte Pesaro nell’anticipo del 21° turno e ribalta il doppio confronto (Di sabato 11 marzo 2023) L’Openjobmetis Varese vive una serata magica davanti al pubblico casalingo del palasport Lino Oldrini e si impone sulla Carpegna Prosciutto Pesaro per 110-99 nell’anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A 2022-2023 di Basket maschile. Gli uomini di coach Brase Matt hanno firmato il record stagionale di squadra per punti segnati in una singola partita. L’incontro è stato indirizzato di fatto già nel primo periodo con un parziale di 34-23, ma la formazione di coach Jasmin Repesa ha risposto prontamente accorciando le distanze a -3 all’intervallo sul 62-59. Nel terzo quarto Varese ha attuato la fuga definitiva, volando a +8 sull’88-80 e poi conservando un minimo margine di sicurezza fino all’ultimo minuto di gioco, in cui è riuscita ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) L’Openjobmetisvive una serata magica davanti al pubblico casalingo del palasport Lino Oldrini e si impone sulla Carpegna Prosciuttoper 110-99della 21ma giornata della regular season delladimaschile. Gli uomini di coach Brase Matt hanno firmato il record stagionale di squadra per punti segnati in una singola partita. L’incontro è stato indirizzato di fatto già nel primo periodo con un parziale di 34-23, ma la formazione di coach Jasmin Repesa ha risposto prontamente accorciando le distanze a -3 all’intervallo sul 62-59. Nel terzo quartoha attuato la fuga definitiva, volando a +8 sull’88-80 e poi conservando un minimo margine di sicurezza fino all’ultimo minuto di gioco, in cui è riuscita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Basket, Serie A 2022-2023: Varese batte Pesaro nell’anticipo del 21° turno e ribalta il doppio confronto - - giammone : RT @StorieASpicchi: 109 punti, 16 triple, 24 assist. Miglior attacco in serie A, 1ª per valutazione, un basket basato su ritmi alti e ricer… - StorieASpicchi : 109 punti, 16 triple, 24 assist. Miglior attacco in serie A, 1ª per valutazione, un basket basato su ritmi alti e r… - PeterPenna : Coach Cavina:'Grande prova difensiva, giochiamoci la finale con serenità' - diamtrader : RT @siciliabasket: Siaz Basket Piazza Armerina è la prima formazione siciliana ad essere certa della partecipazione alla Serie B Interregio… -