Barzaghi | «Per l’Inter lo stesso film ripetuto Perché non Lukaku?»

Matteo Barzaghi ha espresso il suo parere sul match su Sky Sport, criticando ciò che i nerazzurri fanno vedere ogni settimana. RIPETIZIONE – Sempre la stessa trama, l'Inter non propone altro. Matteo Barzaghi parla così della sconfitta contro lo Spezia: «Al Picco grande festa negli spogliatoi, lo Spezia giustamente si gode la vittoria. I numeri ora contano, la cosa incredibile è rivedere sempre lo stesso film. l'Inter commette errori, attacca tanto e segna poco, poi perde. L'ottava sconfitta in campionato, tante. Nel 2023 in trasferta non funziona, l'unica vittoria con la Cremonese poi zero punti con Bologna e Spezia, uno con Sampdoria e Monza. Oggi iniziava la preparazione per il Porto, si attendeva uno scatto di ...

