Baroni | «Contro l’Inter penalizzati dagli episodi! Giocato alti…»

Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Torino in programma domani alle 12:30 è tornato a parlare della sconfitta di Milano Contro l'Inter. I PARTICOLARI – Baroni è tornato a parlare della sconfitta Contro l'Inter: «Non sono d'accordo nella misura in cui la squadra ha maturato una consistenza sia fisica che mentale notevole. Nelle ultime uscite ci hanno penalizzato gli episodi, che fanno la differenza. La nostra grande attenzione in questo momento deve essere rivolta alla gestione dei particolari. Blin e Oudin hanno fatto bene a Milano, sono dei Giocatori che per noi sono una risorsa importante. Contro l'Inter abbiamo deciso di fare una partita molto alti Contro l'Inter. La squadra ...

Calcio: Lecce. Baroni 'Dobbiamo portare episodi a nostro favore' ... nelle ultime cinque in casa abbiamo fatto cinque punti contro squadre importanti. Con il Sassuolo è stato un episodio a fare la differenza, loro non hanno fatto nulla per vincere". Marco Baroni, ... Lecce, Baroni: '' Commenta per primo Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Torino: 'La squadra ha maturato una consistenza fisica e mentale dal punto di vista tecnico. Purtroppo, in queste ... Lecce - Torino, Baroni: 'Momento decisivo della stagione, l'obiettivo non è ancora raggiunto' Il tecnico del Lecce , Marco Baroni , alla vigilia della gara della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il Torino , ha parlato in conferenza stampa: 'La squadra è cresciuta sotto il punto di vista fisico, mentale e ... Lecce, Baroni: "Momento decisivo, abbiamo fatto cose importanti" Baroni: "Per noi col Toro è la partita perfetta" Così il tecnico del Lecce Baroni presenta la gara contro i granata, in programma domani alle 12.30: la conferenza stampa ... La vigilia di don Marco. 'Il Torino è formazione scorbutica: da qui passa il riscatto' Dimenticare il doppio falso passo contro Sassuolo ed Inter e riprendere la corsa verso il traguardo della salvezza. Il Lecce di Marco Baroni prova a scrollarsi di dosso le paure e le ansie delle due ...