Bari-Frosinone | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 11 marzo 2023) Riportiamo le, sfida valevole per la 29° giornata di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Di Gioia, e dal quarto uomo Costanza. VAR e AVAR saranno rispettivamente Forneau e Meraviglia. Calcio d’inizio ore 16:15 allo Stadio “San Nicola” di. Il big match di questo turno di Serie B vedrà affrontarsialla ricerca di punti preziosi per la promozione diretta. La compagine pugliese arriva a questo impegno reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima in casa dell’Ascoli grazie al rigore trasformato da Cheddira. In terza posizione ad un punto di distanza dal Genoa secondo, gli uomini di Mignani proveranno a sfruttare il calore dei ...