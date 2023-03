Bari-Frosinone 0-0 Calcio serie B

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilha rallentato la corsa della capolista. Non l’ha però fermata e così raggiunge il Genoa al secondo posto a quota 50 punti ma i liguri hanno una partita da disputare (domaniii n casa con la Ternana) e possono allungare, per la promozione diretta inA che spetta alle prime due della stagione regolare mentre dalla terza all’ottava si disputeranno l’altro posto per il massimo campionato. . Lo 0-0 del San Nicola è stato il frutto di una partita non brillante tra i pugliesi ed il, al cospetto di circa trentanovemila spettatori. L'articolo0-0 B proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabellamercatob : 10^ ritorno #SerieB Finale posticipo delle 16.15 #BariFrosinone 0-0 Tabellino e cronaca - LaGazzettaWeb : Bari - Frosinone: il match al San Nicola finisce 0-0 - Foto - colas : Sonorizzazione live di Bari - Frosinone - TG24info : Serie B – Un bel #Frosinone si mangia le mani, a #Bari è pari a reti bianche | - sportface2016 : #SerieB 2022/2023, #Bari e #Frosinone non si fanno male: al San Nicola termina 0-0 -

Con Perugia - Reggina rinviata per il terremoto che ha colpito l'Umbria, ora alle 16.15 c'è il super match del San Nicola tra. BENEVENTO - COMO 0 - 0 Parte forte la squadra di ...... Pietro Maiellaro e Sandro Tovalieri, hanno incontrato i fans durante la mattinata, in attesa della sfida pomeridiana che vede la squadra di casa impegnata contro il. 'Noi aabbiamo ...(P) Brunori (P) Di Mariano (P) Maistrello (C) Modena - Pisa 1 - 0 Strizzolo (M) Parma - SudTirol 0 - 0 Venezia - Brescia 1 - 1 Pohjanpalo (V) Van De Looi (B)(16,15) Cosenza - SPAL (...

Bari-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming BariToday

BARI - Finisce a reti inviolate la partita di Bari-Frosinone, match delle 16:15 valido per la 29ª giornata di Serie B. In un 'San Nicola' ad un passo dal record assoluto di presenze la gara è poco ...Il Frosinone non va oltre un pareggio a reti bianche nel match dello stadio San Nicola contro il Bari, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il primo tempo è ...