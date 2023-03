Barcone con 500 persone soccorso al largo di Crotone, messi in salvo tutti i migranti. Il maxi - sbarco nella notte (Di sabato 11 marzo 2023) Un Barcone con a bordo circa 500 migranti è stato socorso al largo della costa calabrese dalla guardia costiera , che ha permesso l'attracco al porto di Crotone poco dopo la mezzanotte e mezza. Il ... Leggi su leggo (Di sabato 11 marzo 2023) Uncon a bordo circa 500è stato socorso aldella costa calabrese dalla guardia costiera , che ha permesso l'attracco al porto dipoco dopo la mezzae mezza. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una motovedetta della Guardia costiera è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segn… - ciropellegrino : Fatelo il Consiglio dei ministri a #Cutro Ma andateci con un barcone in un giorno di tempesta. Così magari capite. #Meloni #4marzo - vaticannews_it : Via Crucis a #Cutro, in migliaia a pregare per i migranti morti in mare Circa 5mila persone sulla spiaggia del… - GiudizioSaggio : @tg2rai #11marzo #Italia #migranti #clandestini Il barcone è partito dalla #Turkia dove non risulta la presenza di… - Claudio47765890 : RT @Claudio47765890: @Giovann91620348 @Piero42395724 Finché c'era lui non arrivava nessuno con il barcone ?????? -