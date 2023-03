Barcellona, Xavi: “Importante conservare il vantaggio sul Real Madrid. Lewandowski? Un esempio” (Di sabato 11 marzo 2023) Xavi, allenatore del Barcellona, non si fida dell’Athletic Bilbao e cerca di trasmettere alla squadra il peso che ha questa gara, visto che fra una settimana ci sarà anche il Clasico, partita che vale un pezzo di Liga. “L’Athletic ha dei risultati che non sono in accordo con il gioco espresso. Sono una squadra molto intensa a casa loro, vincono molti duelli e saranno aggressivi. È una delle trasferte che ci aspetteranno da qui a fine stagione. Per noi è fondamentale conservare i 9 punti di vantaggio sul Real Madrid, è una finale come tutte le gare che ci aspettano da qui alla fine. È una trasferta davvero complicata, solo dopo penseremo al Clasico”. Il tecnico blaugrana ha parlato anche del ritorno di Lewandowski: “Sta molto bene, si allena con il gruppo da giovedì. È ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023), allenatore del, non si fida dell’Athletic Bilbao e cerca di trasmettere alla squadra il peso che ha questa gara, visto che fra una settimana ci sarà anche il Clasico, partita che vale un pezzo di Liga. “L’Athletic ha dei risultati che non sono in accordo con il gioco espresso. Sono una squadra molto intensa a casa loro, vincono molti duelli e saranno aggressivi. È una delle trasferte che ci aspetteranno da qui a fine stagione. Per noi è fondamentalei 9 punti disul, è una finale come tutte le gare che ci aspettano da qui alla fine. È una trasferta davvero complicata, solo dopo penseremo al Clasico”. Il tecnico blaugrana ha parlato anche del ritorno di: “Sta molto bene, si allena con il gruppo da giovedì. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Quindi, se ho capito bene, nemmeno quello del #Barcellona può considerarsi un ciclo vincente, visto che aveva in ro… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Xavi torna sul caso Negreira: 'Non so cosa stiano cercando. Se il Real si sente danneggiato...' - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi: 'Importante conservare il vantaggio sul #RealMadrid. #Lewandowski? Un esempio' - FFm5030 : RT @CalcioPillole: #Barcellona, #Xavi sul caso #Negreira: 'Non ci destabilizzeranno'. - CalcioPillole : #Barcellona, #Xavi sul caso #Negreira: 'Non ci destabilizzeranno'. -