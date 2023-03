Barcellona, Kessié: «Finalmente sono felice, sulla lotta al titolo…» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Frank Kessié, centrocampista del Barcellona ed ex Milan, sul momento di forma della squadra catalana Frank Kessié ha parlato al Mundo Deportivo della sua stagione con il Barcellona. PAROLE – «Abbiamo una partita molto importante questa domenica, dobbiamo pensare solo all’Athletic. Poi con calma penseremo al Real Madrid. Nove punti sono tanti, ma nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo restare attenti, concentrati e non perdere questo vantaggio e continuare a lavorare. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita perché se iniziamo a pensare già al finale di stagione può succedere qualunque cosa. Se è il mio miglior momento nel Barcellona? Io dico di sì, ogni giocatore vuole giocare e quando lo fa si sente felice. Ma quando giochi devi dare tutto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Frank, centrocampista deled ex Milan, sul momento di forma della squadra catalana Frankha parlato al Mundo Deportivo della sua stagione con il. PAROLE – «Abbiamo una partita molto importante questa domenica, dobbiamo pensare solo all’Athletic. Poi con calma penseremo al Real Madrid. Nove puntitanti, ma nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo restare attenti, concentrati e non perdere questo vantaggio e continuare a lavorare. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita perché se iniziamo a pensare già al finale di stagione può succedere qualunque cosa. Se è il mio miglior momento nel? Io dico di sì, ogni giocatore vuole giocare e quando lo fa si sente. Ma quando giochi devi dare tutto ...

