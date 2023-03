Bandi musei e welfare culturale | la Regione Umbria finanzia 10 progetti

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 marzo 2023) In totale sono dieci iti nel corso del 2022 dallagrazie ai due”. A comunicarlo è l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, sottolineando che “con questa iniziativa laha voluto sostenere deilegati alla promozione deie dei luoghi della cultura e iniziative destinate alle famiglie e alle comunità con presenza di soggetti svantaggiati o in situazione di vulnerabilità, con la finalità di coniugare arte, cultura ed inclusione sociale”. “Il 2022 – ha dichiarato l’assessore – rappresenta una sorta di sperimentazione per la quale complessivamente sono stati concessi contributi regionali pari a 174 mila 558 ...