Banda del botto in azione a Verdello: bancomat fatto saltare con il gas (Di sabato 11 marzo 2023) Verdello. Il botto, fortissimo, ha svegliato più di un residente della zona. Intorno alle 2,30 un commando formato da almeno quattro persone ha preso d’assalto la filiale Bper in via Castello 31 a Verdello. Dopo avere oscurato le telecamere che controllano l’accesso alla postazione bancomat, avrebbero utilizzato il gas per fare esplodere la parte frontale e poi forzare l’accesso all’interno dei locali della banca, asportando i cassetti contenenti il denaro. <br clear=all> La telecamera interna ha ripreso i quattro. Scattato l’allarme sono intervenute le forze dell’ordine e le guardie giurate, che una volta sul posto hanno solo potuto constatare i danni. Non è ancora dato di sapere, infatti, a quanto ammonti il bottino del colpo. Al momento sono in corso le operazioni ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023). Il, fortissimo, ha svegliato più di un residente della zona. Intorno alle 2,30 un commando formato da almeno quattro persone ha preso d’assalto la filiale Bper in via Castello 31 a. Dopo avere oscurato le telecamere che controllano l’accesso alla post, avrebbero utilizzato il gas per fare esplodere la parte frontale e poi forzare l’accesso all’interno dei locali della banca, asportando i cassetti contenenti il denaro.

La telecamera interna ha ripreso i quattro. Scattato l’allarme sono intervenute le forze dell’ordine e le guardie giurate, che una volta sul posto hanno solo potuto constatare i danni. Non è ancora dato di sapere, infatti, a quanto ammonti il bottino del colpo. Al momento sono in corso le operazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sweetcrexturee : HAN PUESTO MFASR COMO BANDA SONORA DEL ANUNCIO DE LOS OSCARS AJDUWJDHAJDHSH - BeppeMatteo : RT @dukana2: La banda del buco #Nomisma che ha distrutto la #Basilicata ??#Bleahhhhhh ?? - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: ????????????????#Sclhainnnnn segue #Prodi ??cioè i delinquenti di #Nomisma ??meglio conosciuti in #Basilicata come ??”La banda del buco… - LPeyretti : RT @massimodonelli: Ci sono in giro pochi cronisti bravi come @fazzus: un buon motivo per leggere il sottostante articolo e apprezzare il t… - ariannadpunto : @SalazarYulia Cioè, se uno ti deruba senza picchiarti tu non hai il diritto di difenderti o di opporti perchè potre… -