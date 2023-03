Balneari | Paita | ' Fitto riferisca in Parlamento su rapporti con Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni, rinnovo la richiesta già espressa e rimasta inevasa dal Governo: il ministrovenga con urgenza a riferire in Aula e spieghi alcome intenda gestire il dossier con l'Europa”. Così Raffaella, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. “Questa scelta scellerata -aggiunge- potrebbe comportare seri rischi per il Pnrr, il Governo non può fare finta di niente. Dal monito di Mattarella alla sentenza del Consiglio di Stato è evidente che non si possa andare avanti su questa strada. Mi aspetto delle risposte dal ministro, le deve ale ai cittadini. Il Governo ha mentito sui, un po' come ha fatto sulle politiche ...