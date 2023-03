Balneari | Croatti M5S | ' Governo vuol favorire gruppi più forti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Dopo aver ignorato le sentenze del Consiglio di Stato, i rilievi del Quirinale e il rischio, sempre più concreto, di una infrazione europea, appare chiaro che l'obiettivo della destra sia quello di arrivare a ridosso della scadenza delle concessioni a fine 2023 senza fare nulla per poi indire gare in extremis che favoriranno le holding, i grandieconomici e tutti quei soggetti che dispongono di grandi risorse economiche e dei professionisti più abili in grado di aggiudicarsi le concessioni più appetibili”. Lo afferma il senatore Marcodel Movimento 5 Stelle. “I partiti di destra -aggiunge- mentono affermando di voler proteggere le piccole imprese del comparto; al contrario, stanno agendo a favore dei Briatore, delle Santanchè e dei grandieconomici vicini ai partiti di maggioranza. ...