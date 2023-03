Ballardini: «Vittoria Spezia con l’Inter? Noi concentrati, tanta voglia!» (Di sabato 11 marzo 2023) Davide Ballardini in conferenza stampa presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Cremona, tra le altre cose ha parlato anche della Vittoria dello Spezia contro l’Inter. LOTTA SALVEZZA – Davide Ballardini in conferenza stampa ha commentato la Vittoria dello Spezia contro l’Inter per quanto riguarda la lotta salvezza: «Noi siamo concentrati sul nostro, non possiamo fare altro. Siamo concentrati su quanto di buono da qui in avanti potremo fare, abbiamo tanta voglia di fare bene e dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo fare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Davidein conferenza stampa presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Cremona, tra le altre cose ha parlato anche delladellocontro. LOTTA SALVEZZA – Davidein conferenza stampa ha commentato ladellocontroper quanto riguarda la lotta salvezza: «Noi siamosul nostro, non possiamo fare altro. Siamosu quanto di buono da qui in avanti potremo fare, abbiamovoglia di fare bene e dobbiamo rimaneresu ciò che possiamo fare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : Da casa #Cremonese il tecnico #Ballardini non guarda alla vittoria delle Aquile - internewsit : Ballardini: «Vittoria Spezia con l'Inter? Noi concentrati, tanta voglia!» - - FcInterNewsit : Cremonese, Ballardini: 'La vittoria dello Spezia con l'Inter? Guardiamo a noi, altro non possiamo fare' - Boboj29 : Sassuolo 3 Cremonese 2 Sassuolo avanti 2 a 0 poi si scatena Desser e in 10 minuti pareggia, la Cremo cerca la vitto… - FutbolDaltonico : RT @CGrigiorosso: Il capitano della #Cremonese Daniel #Ciofani a @Gazzetta_it: 'Prima di tirare il rigore alla Roma ero sereno, sapevamo ch… -