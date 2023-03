Bakhmut, i mercenari della Wagner al centro città ma le perdite russe sono altissime (Di sabato 11 marzo 2023) Battaglia nella città simbolo della guerra nel Donbass : il capo del gruppo di mercenari russi Wagner ha detto in un video postato oggi che le sue forze sono vicine al centro della zona calda del ... Leggi su globalist (Di sabato 11 marzo 2023) Battaglia nellasimbologuerra nel Donbass : il capo del gruppo dirussiha detto in un video postato oggi che le sue forzevicine alzona calda del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - IlZebraapois : ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il fondatore del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che le forze ru… - putino : Il fondatore del gruppo di mercenari PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha pubblicato un video da Bakhmut, in cui ha di… - TommasoGiocond2 : RT @riotta: I mercenari russi #WagnerGroup , molti ex galeotti, non sfondano ancora #Bakhmut #Ucraina in una strage orribile in Europa - Erdsve : ????????? ??Vicino ad Artemovsk (Bakhmut), nel tentativo di lasciare la città, un distaccamento nazista???????, che comp… -