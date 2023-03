Bagno di folla per il PIX-padel Italy X-Perience (Di sabato 11 marzo 2023) Il progetto PIX-padel Italy X-Perience continua a stupire. Bagno di folla nei 20mila metri quarti allestiti alla Fiera di Roma per la prima kermesse esclusivamente dedicata la padel della capitale. La seconda giornata dell'evento si è confermata un successo con tanti ospiti, eventi, tornei, clinic e chi più ne ha più ne metta. A impreziosire la giornata c'è stata anche la visita del Presidente della Federazione Internazionale padel, Luigi Carraro che ha commentato così l'evento: "Sono enormemente contento per la riuscita di questa manifestazione che ha per la prima volta dato alla Capitale la possibilità di mostrare tutta la sua potenzialità nel campo del padel - le sue parole - è inoltre per me motivo di orgoglio apprezzare il risultato ottenuto in ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Il progetto PIX-X-continua a stupire.dinei 20mila metri quarti allestiti alla Fiera di Roma per la prima kermesse esclusivamente dedicata ladella capitale. La seconda giornata dell'evento si è confermata un successo con tanti ospiti, eventi, tornei, clinic e chi più ne ha più ne metta. A impreziosire la giornata c'è stata anche la visita del Presidente della Federazione Internazionale, Luigi Carraro che ha commentato così l'evento: "Sono enormemente contento per la riuscita di questa manifestazione che ha per la prima volta dato alla Capitale la possibilità di mostrare tutta la sua potenzialità nel campo del- le sue parole - è inoltre per me motivo di orgoglio apprezzare il risultato ottenuto in ...

