Avengers 5 | anticipazioni | ci sarà un nuovo gruppo di supereroi

(Di sabato 11 marzo 2023)5,. Nel prossimo film della Marvel il supercomposto da nuovi. Arrivano le ultimedi5,capitolo dell’universo cinematografico della Marvel, chiamato: The Kang Dynasty. Come sappiamo, in seguito agli eventi degli ultimi film ilinziale potrebbe cambiare. La conferma arriva anche da parte di Bob

Alcune notizie sui nuovi Avengers le ha fornite lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty Jeff Loveness, rivelando che Captain America, Shang - Chi e Shuri di Black Panther saranno tre dei ... Avengers: The Kang Dynasty arriverà nei cinema il 2 maggio 2025

Avengers: in arrivo un team nuovo di zecca, la conferma dal boss ... Movieplayer

Il CEO della Disney Bob Iger conferma che un nuovo team di Avengers debutterà nel Marvel Cinematic Universe, anche se epr adesso non svela nessuno dei suoi membri.Qual è il legame tra la post credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il passato di Iron Man Leggi la teoria!