Avellino, Rastelli: «Dobbiamo essere realisti, attenti e svegli» (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «È una partita importante come lo sono tutte, visto il periodo che stiamo attraversando. Ho detto ai ragazzi di ripartire dai sessanta minuti di Catanzaro e di cercare, da quelle certezze, di fare ancora meglio. Affrontiamo un’ottima squadra che ha fatto una bella scalata, ha delle buone individualità ed è molto organizzata». Così Massimo Rastelli, tecnico dell’Avellino alla vigilia della sfida contro il Foggia. «Dobbiamo essere realisti, attenti e svegli a non metterci ulteriormente in grande difficoltà nel farci risucchiare in zone molto pericolose – afferma il trainer – Quattro sconfitte sono pesantissime, abbiamo portato a casa zero punti e quindi Dobbiamo, a partire da domani, iniziare a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– «È una partita importante come lo sono tutte, visto il periodo che stiamo attraversando. Ho detto ai ragazzi di ripartire dai sessanta minuti di Catanzaro e di cercare, da quelle certezze, di fare ancora meglio. Affrontiamo un’ottima squadra che ha fatto una bella scalata, ha delle buone individualità ed è molto organizzata». Così Massimo, tecnico dell’alla vigilia della sfida contro il Foggia. «a non metterci ulteriormente in grande difficoltà nel farci risucchiare in zone molto pericolose – afferma il trainer – Quattro sconfitte sono pesantissime, abbiamo portato a casa zero punti e quindi, a partire da domani, iniziare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Avellino, Rastelli: 'Siamo realisti, servono punti per non essere risucchiati' #Avellino - usavellino1912_ : ?? Le dichiarazioni di mister Massimo Rastelli in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #SerieC I L' #Avellino e il fattore casa: tre sfide consecutive al Partenio per la squadra di #Rastelli: il calenda… - lagoleada_it : I dubbi di mister #Rastelli in vista di #AvellinoFoggia ?? - lagoleada_it : Contro il #Foggia mister #Rastelli dovrà fare almeno di alcuni dei suoi: la situazione in casa #Avellino ?? -

Avellino, Rastelli: “Dobbiamo ripartire dai 60 minuti di Catanzaro, possiamo ancora salvare la stagione” SportAvellino.it Avellino-Foggia, il pronostico di Serie C: match equilibrato, interessante l’X2+Over 1.5 Il pronostico del match di Serie C, girone C, che vedrà sfidarsi Avellino e Foggia domenica 12 marzo alle ore 17:30 ... Avellino-Foggia, Baiano: "Rossoneri lanciati, per i biancoverdi percorso difficile" Doppio ex della sfida tra Foggia e Avellino, Francesco Baiano ha presentato la sfida di domenica in terra campana ai colleghi del quotidiano Il Mattino: "Il Foggia - riporta ... Il pronostico del match di Serie C, girone C, che vedrà sfidarsi Avellino e Foggia domenica 12 marzo alle ore 17:30 ...Doppio ex della sfida tra Foggia e Avellino, Francesco Baiano ha presentato la sfida di domenica in terra campana ai colleghi del quotidiano Il Mattino: "Il Foggia - riporta ...