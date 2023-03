Auxerre vs Rennes – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 marzo 2023) L’ospita ilsabato nella massima serie francese in un incontro di Ligue 1 tra due club che non hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali. La squadra di Christophe Pelissier è scivolata in zona retrocessione nonostante il Nizza abbia pareggiato 1-1 venerdì scorso, mentre ilha perso 1-0 contro il Marsiglia, i rivali per un posto in Europa, due giorni dopo. Il calcio di inizio divsè previsto sabato 11 marzo alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNella prima stagione di massima serie del club da un decennio a questa parte, l’ha saltato da una parte e dall’altra della linea di demarcazione, con la zona retrocessione che quest’anno ...