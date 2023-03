Auto contro albero: funerale laico per Eralda Spahillari (Di sabato 11 marzo 2023) Al Palasport di Ponte di Piave (Treviso) una folla commossa di circa 500 persone ha salutato per l'ultima volta Eralda Spahillari, la 19enne morta nell'incidente avvenuto sabato notte 4 marzo a Gorgo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Al Palasport di Ponte di Piave (Treviso) una folla commossa di circa 500 persone ha salutato per l'ultima volta, la 19enne morta nell'incidente avvenuto sabato notte 4 marzo a Gorgo ...

Auto contro albero: funerale laico per Eralda Spahillari La bara bianca è stata portata all'interno della struttura dai suoi familiari e dal padre del ragazzo di Eralda che guidava la Bmw 420 schiantatasi contro un platano. Una cerimonia laica che ha dato ... Al Palasport di Ponte di Piave (Treviso) una folla commossa di circa 500 persone ha salutato per l'ultima volta Eralda Spahillari, la 19enne morta nell'incidente avvenuto sabato notte 4 marzo a Gorgo ...