Aurora Ramazzotti irriconoscibile! Cosi non si era mai vista: cos'è successo (Di sabato 11 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Aurora Ramazzotti si mostra sui social come non si era mia vista. Ecco che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti pubblica una storia su Instagram in cui mostra il suo volto ma non è lo stesso a cui siamo tutti abituati. E' diverso, più truccato e artefatto. I fan danno il loro verdetto: meglio al naturale. Ecco cosa è successo. Leggia anche: Aurora Ramazzotti, la notizia sul parto: cosa ha rivelato l'influencer Leggia anche: Aurora Ramazzotti, svelato il nome del bebè in arrivo: italiani senza parole I continui attacchi a Aurora Ramazzotti In molti potrebbero pensare che la vita di Aurora Ramazzotti sia sempre stata semplice e in ...

