“Attenti agli zingari” e l’Atac punisce lo speaker della metro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi t… - Giorgiolaporta : “Ho rubato ieri, rubo oggi, già lo sanno che rubiamo”. Il tutto detto davanti a un militare. È tutto normale. Lo sc… - repubblica : 'Attenti agli zingari', l'annuncio shock sulla metro A di Roma. Atac: 'Individuato l'autore, prenderemo provvedimen… - Lord_Kevin_101 : Ricordo ai miei cari amici followers di stare attenti agli zingari. - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: “Ho rubato ieri, rubo oggi, già lo sanno che rubiamo”. Il tutto detto davanti a un militare. È tutto normale. Lo scanda… -

...oltre trentamila volte e arriva a poche ore dalla denuncia della giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi che come centinaia di persone ha sentito l'altoparlante esclamare "...Come istituzioni dobbiamo essere pronti,e reattivi per le sfide del futuro, per non ... Partiamo dalla consapevolezza su questo dato negativo che va sottolineatoenti locali del nostro ...A causa del forte istinto da cacciatore, i mici non riescono ad affidarsi del tuttoumani. ... Forse, i mici non riescono a osservare con gli stessi occhi(comunque pieni di amore), non ...

Roma, avviso in metro: “Attenti agli zingari”. Interviene Atac. Gualtieri: “Inammissibile” Sky Tg24

La denuncia di una giornalista provoca la reazione di Atac: "Abbiamo eseguito una indagine e abbiamo individuato chi ha emesso l'annuncio. La denuncia è stata della giornalista Francesca Mannocchi: “M ...Un annuncio sicuramente insolito. E non programmato o registrato. “Attenti agli zingari”. E’ quanto si è sentito alla metropolitana di Roma, dagli altoparlanti di una stazione del centro. Invito forse ...