Attenti a questo trend che spopola sul web: è pericoloso, non fatelo mai! (Di sabato 11 marzo 2023) Avete mai visto questo trend sui social? Non lasciatevi ingannare, è pericoloso e non otterrete i risultati sperati Spesso sui social girano tantissimi video in cui ragazzi e ragazze mostrano alcuni trucchetti che, all'apparenza, sembrano essere delle vere e proprie genialate. Forse il primissimo trucco ad esser stato condiviso sui social, riguarda il trucco in polvere. Quante volte avete visto persone ricompattare terre, ombretti, illuminanti o blush utilizzando dell'alcol che, evaporando, compatta il trucco? Per anni questo trucchetto è stato utilizzato da tantissime persone, fino a quando non si è propagata a macchia d'olio la moda di leggere attentamente gli inci di ogni prodotto. Seppur evaporato, l'alcol è altamente dannoso a contatto con zone sensibili come la pelle del viso. questo è solo uno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 marzo 2023) Avete mai vistosui social? Non lasciatevi ingannare, èe non otterrete i risultati sperati Spesso sui social girano tantissimi video in cui ragazzi e ragazze mostrano alcuni trucchetti che, all'apparenza, sembrano essere delle vere e proprie genialate. Forse il primissimo trucco ad esser stato condiviso sui social, riguarda il trucco in polvere. Quante volte avete visto persone ricompattare terre, ombretti, illuminanti o blush utilizzando dell'alcol che, evaporando, compatta il trucco? Per annitrucchetto è stato utilizzato da tantissime persone, fino a quando non si è propagata a macchia d'olio la moda di leggere attentamente gli inci di ogni prodotto. Seppur evaporato, l'alcol è altamente dannoso a contatto con zone sensibili come la pelle del viso.è solo uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pecolx : RT @SalazarYulia: Si definisce: transgenero, no binaria, poliamorosa, demigirl. Ma soprattutto si sente una bambina di 9 anni! Vi fideresti… - ziaale3 : RT @pills_ofscience: @Aifa_ufficiale scoraggi l'uso improprio dell'antidiabetico Semaglutide con una campagna di informazione efficace, anc… - MecaSunday : RT @SalazarYulia: Si definisce: transgenero, no binaria, poliamorosa, demigirl. Ma soprattutto si sente una bambina di 9 anni! Vi fideresti… - iReDiViVo_ : RT @SalazarYulia: Si definisce: transgenero, no binaria, poliamorosa, demigirl. Ma soprattutto si sente una bambina di 9 anni! Vi fideresti… - Keanu_Kian : RT @SalazarYulia: Si definisce: transgenero, no binaria, poliamorosa, demigirl. Ma soprattutto si sente una bambina di 9 anni! Vi fideresti… -