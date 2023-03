Attanasio: Italia e padre dell'ambasciatore dicono no alla pena di morte per gli assassini (Di sabato 11 marzo 2023) Una vita spesa per la pace e anche adesso, nel momento più doloroso, ci sono parole di pace. Nel processo sulla morte di Luca Attanasio, lo Stato Italian o (parte civile e da tempo impegnato a livello ... Leggi su globalist (Di sabato 11 marzo 2023) Una vita spesa per la pace e anche adesso, nel momento più doloroso, ci sono parole di pace. Nel processo sulladi Luca, lo Staton o (parte civile e da tempo impegnato a livello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fusillide : RT @Agenzia_Ansa: Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, lo Stato italiano,… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attan… - GraziaAmelia : RT @Agenzia_Ansa: Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, lo Stato italiano,… - DanieleDann1 : ?? #Attanasio: L'#Italia chiede il carcere e non la pena di morte. Il padre dell'ambasciatore ucciso, 'contrari alla… - CaprariAntonio : RT @Agenzia_Ansa: Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, lo Stato italiano,… -