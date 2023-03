(Di sabato 11 marzo 2023) Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per ladell'ambasciatore Luca, lo Statono - parte civile e da tempo impegnato a livello internazionale contro le sentenze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Congo, omicidio di Luca Attanasio: l'Italia chiede di non condannare a morte gli imputati - SkyTG24 : Congo, omicidio di Luca Attanasio: l'Italia chiede di non condannare a morte gli imputati - donatda : RT @MediasetTgcom24: Luca Attanasio, l'Italia chiede il carcere e non la pena di morte contro i killer #lucaattanasio #11marzo https://t.c… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Luca Attanasio, l'Italia chiede il carcere e non la pena di morte contro i killer #lucaattanasio #11marzo https://t.c… - notizienet : Attanasio: Italia chiede il carcere e non la pena di morte - Il padre dell'ambasciatore ucciso, 'contrari alla pena… -

La difesa ha chiesto l'assoluzione per tutti i sei imputati accusati nel processo per l'uccisione dell'ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo ...La richiesta dell'al processo per la morte diapprofondimento Morte ambasciatore, chiesto processo per due dipendenti Onu La richiesta è stata notificata durante l'udienza ...La pena capitale non potrà mai alleviare il dolore della nostra famiglia", ha detto Salvatore. "Il pm in Congo - ha ricordato - ha sostenuto che non si è trattato di un agguato né di un ...

Attanasio: Italia chiede il carcere e non la pena di morte - Ultima Ora Agenzia ANSA

Dopo la presa di posizione dei familiari, anche lo Stato italiano si schiera contro la richiesta di condanna a morte dei sei imputati per l’omicidio dell’ambasciatore nella Repubblica Democratica del ...Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, lo Stato italiano - parte civile e da tempo impegnato a livello internazionale contro le sentenze ...