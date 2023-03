ATP Indian Wells 2023, Thompson sorprende Tsitsipas, avanti Medvedev, Zverev e Norrie (Di sabato 11 marzo 2023) La terza nottata del Masters 1000 di Indian Wells non è stata felice per i colori italiani, visto il ko di Matteo Berrettini contro il giapponese Taro Daniel. Ma il romano non è l’unico grande deluso dal primo appuntamento del Sunshine Double, a fargli compagnia c’è Stefanos Tsitsipas, che si arrende al tie-break del terzo set con l’australiano Jason Thompson. A dire la verità, il greco aveva già messo le mani avanti per una sua prestazione sottotono. In conferenza stampa aveva parlato di come l’infortunio alla spalla che lo ha costretto al forfait ad Acapulco avesse condizionato la sua preparazione fisica ed atletica, arrivando all’appuntamento senza quella lucidità necessaria. Vanno comunque i complimenti all’australiano, che ha sbagliato poco rimanendo lucido quando contava. Per lui Alejandro Tabilo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) La terza nottata del Masters 1000 dinon è stata felice per i colori italiani, visto il ko di Matteo Berrettini contro il giapponese Taro Daniel. Ma il romano non è l’unico grande deluso dal primo appuntamento del Sunshine Double, a fargli compagnia c’è Stefanos, che si arrende al tie-break del terzo set con l’australiano Jason. A dire la verità, il greco aveva già messo le maniper una sua prestazione sottotono. In conferenza stampa aveva parlato di come l’infortunio alla spalla che lo ha costretto al forfait ad Acapulco avesse condizionato la sua preparazione fisica ed atletica, arrivando all’appuntamento senza quella lucidità necessaria. Vanno comunque i complimenti all’australiano, che ha sbagliato poco rimanendo lucido quando contava. Per lui Alejandro Tabilo ...

