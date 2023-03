(Di sabato 11 marzo 2023)la stagione molto negativa, fino a questo momento, di. Il n.23 del mondo è stato sconfitto nel secondo turno del Masters1000 di(Stati Uniti) dal giapponese(n.103 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 0-6 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita. Un match nel quale il romano ha commesso troppi errori non forzati, lasciandosi scappare il primo set quando si è trovato avanti di un break e a comandare 4-2 il tie-break. La reazione del secondo parziale ha richiesto uno sforzo supplementare all’azzurro eè venuto fuori nel terzo, sfruttando alcuni anche clamorosi errori del tennista italiano. Sarà quindi il nipponico ad affrontare il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.10) nel prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Indian Wells 2023, prosegue la crisi di Matteo Berrettini: subito eliminato da Taro Daniel - - Ubitennis : ATP Indian Wells: Berrettini, che brutta serata! Subito fuori con Daniel - Ubitennis : ATP Indian Wells: Zverev gestisce in scioltezza la pioggia, il solito Shapovalov cede il passo a Humbert - News24Tennis : Il giocatore italiano Matteo #Berrettini e il giapponese Taro Daniel si sfideranno nel secondo turno dell'Atp India… - News24Tennis : Ecco tutti i risultati del primo turno dell'Atp Indian Wells 1000 conclusi la scorsa notte. Iniziate le gare del se… -

Cameron supera agevolmente il qualificato taiwanese e aspetta il match Berrettini La terza giornata di match del tabellone principale del 1000 diWells si è aperta con, tra i vari incontri, le ...Ha esordito con successo, infatti, al Master 1000 diWells , dove ha superato l'australiano ... ma non dimenticare mai da dove vieni! 1 - il me giovane che sogna di entrare nella Top - 100; ...Jannik Sinner Dopo la finale persa contro Daniil Medvedev al torneo500 di Rotterdam, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al BNP Paribas Open. L'altoatesino è ... a partire daWells. '...

Berrettini-Daniel oggi, ATP Indian Wells 2023: orari, dove vederlo in tv, programma, streaming OA Sport

Prosegue il momento no di Matteo Berrettini, che è stato eliminato all'esordio del torneo "Bnp Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. (A ...Dopo l’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a dare forfait all’ATP 500 di Acapulco, il greco è giunto a Indian Wells non ancora del tutto a posto, soprattutto dal punto di vista fisico, e non ...