ATP Indian Wells 2023, Pablo Carreno Busta dà forfait: Radu Albot affronterà Andy Murray al 2° turno (Di sabato 11 marzo 2023) In casa spagnola non sono stati solo Carlos Alcaraz e Rafael Nadal a dover fare i conti con infortuni che hanno condizionato la loro programmazione tennistica in questo 2023. Come è noto il funambolico ragazzo di Murcia ha dovuto rinunciare agli Australian Open, avendo poi un nuovo problema sempre di natura muscolare a Rio de Janeiro (Brasile), con conseguente forfait per l’ATP500 di Acapulco (Messico). Parlando di Rafa, il problema all’anca a Melbourne (Australia) ha costretto il maiorchino a saltare i Masters1000 americani (Indian Wells e Miami), dando appuntamento a tutti alla stagione sulla terra rossa, dove l’obiettivo è molto chiaro: arrivare al 100% al Roland Garros e dare caccia al 15° titolo a Parigi. Ebbene, a doversi leccare le ferite è anche Pablo Carreno ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) In casa spagnola non sono stati solo Carlos Alcaraz e Rafael Nadal a dover fare i conti con infortuni che hanno condizionato la loro programmazione tennistica in questo. Come è noto il funambolico ragazzo di Murcia ha dovuto rinunciare agli Australian Open, avendo poi un nuovo problema sempre di natura muscolare a Rio de Janeiro (Brasile), con conseguenteper l’ATP500 di Acapulco (Messico). Parlando di Rafa, il problema all’anca a Melbourne (Australia) ha costretto il maiorchino a saltare i Masters1000 americani (e Miami), dando appuntamento a tutti alla stagione sulla terra rossa, dove l’obiettivo è molto chiaro: arrivare al 100% al Roland Garros e dare caccia al 15° titolo a Parigi. Ebbene, a doversi leccare le ferite è anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Berrettini, un’altra sconfitta: fuori in tre set con il n. 103 al mondo #IndianWells - OA_Sport : ATP Indian Wells 2023, Pablo Carreno Busta dà forfait: Radu Albot affronterà Andy Murray al 2° turno - - goBetaverse : ?? Tennis ?? Pre-game ??: Camila Giorgi vs Jessica Pegula (Indian Wells WTA - 2R - Hard) - MessaggeroSport : Berrettini in crisi, che succede? Dal gossip con la Satta alla (scarsa) forma fisica, sino al ko con il n° 103 Atp… - ilmessaggeroit : Berrettini in crisi, che succede? Dal gossip con la Satta alla (scarsa) forma fisica, sino al ko con il n° 103 Atp… -