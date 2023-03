Atletica, l’Italia vince il Triangolare di Lievin: Francia battuta di mezzo punto! Amani e Stronati sugli scudi, debutto di Nnachi (Di sabato 11 marzo 2023) l’Italia ha vinto il prestigioso Incontro Internazionale di Lievin, Triangolare per Nazionali giovanili andato in scena nella località transalpina. Gli azzurri sono riusciti a battere la Francia per appena mezzo punto (157,5 a 157), mentre la Spagna ha chiuso in terza posizione con 128,5. Nella rassegna riservata agli under 20 si sono messi in luce soprattutto la 17enne Aurora Vicini (1.88 metri nel salto in alto, terza juniores italiana di sempre al coperto) ed Edoardo Stronati (secondo successo internazionale per il primatista italiano under 20 con un balzo da 2.18 metri). Marta Amani, bronzo iridato under 20 nel salto in lungo, è atterrata a 6.10 metri. Great Nnachi ha fatto il proprio debutto con la maglia azzurra dopo aver ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)ha vinto il prestigioso Incontro Internazionale diper Nazionali giovanili andato in scena nella località transalpina. Gli azzurri sono riusciti a battere laper appenapunto (157,5 a 157), mentre la Spagna ha chiuso in terza posizione con 128,5. Nella rassegna riservata agli under 20 si sono messi in luce soprattutto la 17enne Aurora Vicini (1.88 metri nel salto in alto, terza juniores italiana di sempre al coperto) ed Edoardo(secondo successo internazionale per il primatista italiano under 20 con un balzo da 2.18 metri). Marta, bronzo iridato under 20 nel salto in lungo, è atterrata a 6.10 metri. Greatha fatto il propriocon la maglia azzurra dopo aver ...

