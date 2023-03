Atletica | Coppa Europa di lanci | l’Italia insegue la rimonta con Weir | Jemai trascina le donne

(Di sabato 11 marzo 2023) A Leiria (Portogallo) si è aperta ladimaschile è dodicesima dopo le prime due prove (su quattro): Giorgio Olivieri ha chiuso all’ottavo posto la gara dio del martello con 67.98 metri, mentre Alessio Mannucci ha chiuso al sesto posto nelo del disco con 58.11. La nostra Nazionale ha messo da parte 2.042 punti e domani dovrà cercare lata da Zane(fresco Campione d’di getto del peso). La Polonia si trova al comando con 2.183 punti, davanti alla Slovenia (2.179, Kristjan Ceh ha trionfato nel disco con 68.30) e alla Croazia (2.178, Matija Greguric ha primeggiato nel martello con 71.88). In scia anche la Germania (2.173) e la Francia ...

Nella prima giornata della Coppa Europa di lanci a Leiria, in Portogallo, si mette in luce il discobolo Enrico Saccomano. Tra gli under 23 il friulano conquista il terzo posto con la misura di 56,27.