Atalanta, vedi Napoli e poi fai uno scherzo alla capolista (Di sabato 11 marzo 2023) Domanda. Se il Napoli ha dato una svolta decisiva al suo campionato proprio a Bergamo, all'andata, l'Atalanta potrebbe allora prendersi la rivincita oggi (ore 18) al 'Maradona' con un sorprendente cambio di passo? Spiegazione: all'andata (era la 13a giornata) il Napoli era in testa alla classifica con 32 punti, l'Atalanta era la prima inseguitrice a 27, poi il Milan a 26. Una vittoria dei Gaspboys avrebbe forse riaperto la corsa in testa, facendo avvicinare anche le altre. Così non è stato, il Napoli ha allungato il vantaggio a otto punti e da allora ha praticamente raddoppiato la sua classifica, da 32 ai 65 punti attuali, mentre l'Atalanta ne ha conquistati 15, il Milan 21, l'Inter 26, la Roma 22, la Lazio 24. Vuol dire intanto che con i 'se' non si vincono le partite ...

