Atalanta | le pagelle di CM | Toloi impazzisce con Kvara | Zapata ci prova

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: show di Kvaratskhelia, Rrahmani e Kim impressionanti, ma Anguissa...: Napoli-Atalanta 2-0… - cronachecampane : Pagelle Napoli Atalanta: rabbia Osi, l’incornata di Rrahmani. Kvara, ma cosa hai fatto? - infoitsport : Atalanta-Inter, le pagelle dei meneghini: ci provano Esposito e Kamate, nulla da fare per Botis - infoitsport : Primavera, pagelle Atalanta-Inter: Botis limita il passivo, Iliev da ritrovare - Spazio_Napoli : Queste le pagelle degli azzurri a margine della vittoria contro l’#Atalanta per 2-0 ?? Siete d’accordo? ?? -

Napoli -, ledegli Azzurri . Napoli -, ledegli orobici . Napoli -, gli highlights del match. Nella prima frazione, il Napoli tiene per larghi tratti il ...Lee i voti di Napoli -2 - 0 , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Spalletti allunga a +18 sull'Inter (in attesa della Lazio) e si gode l'ennesima ...Il video con gli highlights e i gol di Napoli -2 - 0 , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Primo tempo ... LE

Pagelle Napoli-Atalanta, i voti: Kvaratskhelia manda una difesa ai matti, Gollini che impatto! Kim annulla Hojlund ... CalcioNapoli24

Rrahmani blinda il risultato di testa: per i bergamaschi terza partita consecutiva senza segnare Niente da fare per l’Atalanta al Maradona. Troppo forte il Napoli capolista e ormai quasi campione ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo L’Atalanta torna dallo Stadio Maradona con una sconfitta per 2-0 tutto sommato meritata ...