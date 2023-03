Atalanta-Inter Primavera, pagelle: malissimo la difesa, centrocampo salvo (Di sabato 11 marzo 2023) Atalanta-Inter di Primavera 1 si conclude con il risultato di 2-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). La difesa soffre l’assenza di Kassama, mentre il reparto offensivo nerazzurro non riesce a pungere. NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Sul primo gol può sicuramente fare di più. Senza colpe sul raddoppio della Dea. Atalanta-Inter Primavera, pagelle – LA difesa KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Passo indietro rispetto al match con il Lecce. Timido in attacco e poco concentrato in difesa. GIACOMO STABILE 5,5 – Si ritrova titolare a pochi minuti dall’inizio per l’infortunio a Stante. Soffre l’attacco atalantino. ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Il migliore del pacchetto arretrato ma fa comunque tanta fatica a contenere De Nipoti e ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)di1 si conclude con il risultato di 2-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Lasoffre l’assenza di Kassama, mentre il reparto offensivo nerazzurro non riesce a pungere. NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Sul primo gol può sicuramente fare di più. Senza colpe sul raddoppio della Dea.– LAKRISTIAN DERVISHI 5,5 – Passo indietro rispetto al match con il Lecce. Timido in attacco e poco concentrato in. GIACOMO STABILE 5,5 – Si ritrova titolare a pochi minuti dall’inizio per l’infortunio a Stante. Soffre l’attacco atalantino. ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Il migliore del pacchetto arretrato ma fa comunque tanta fatica a contenere De Nipoti e ...

