Atalanta-Inter Primavera, formazioni ufficiali: Chivu attacco pesante

In campo alle 13.00 Atalanta-Inter Primavera, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Attacco pesante quello scelto da Cristian Chivu, che manda in campo i suoi talenti migliori.

VENTITREESIMA GIORNATA – Altro impegno per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, che oggi punta sull'attacco pesante contro l'Atalanta per provare a conquistare i tre punti. In campo i talenti Owusu, Esposito ed lliev. Ancora spazio per il nuovo arrivato Akinsamiro.

