Atalanta-Inter Primavera 2-0: no Kassama no party, male la difesa (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter Primavera cade in casa dell’Atalanta per 2-0. I gol di Regonesi e Falleni fanno tornare a perdere la formazione di Chivu. SECONDO TEMPO – Issiaka Kamatè inizia bene anche il secondo tempo riuscendo a far passare un pallone per Pio Esposito in mezzo a due. L’attaccante a un metro dalla porta sbatte sul portiere avversario e manca l’appuntamento col gol. Al 53? l’Atalanta passa in vantaggio con il colpo di testa da corner di Iacopo Regonesi. Bel cross di Matteo Colombo su cui Botis però non esce lasciando al difensore avversario lo spazio per fare l’1-0. Al 60? arriva il raddoppio della Dea. Primo gol in Campionato per Alessandro Falleni che si trova tutto solo al limite dell’area, prende la mira indisturbato e batte Botis e fa il 2-0. L’Inter reagisce al 65? con un bel cross di Aleksandar ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) L’cade in casa dell’per 2-0. I gol di Regonesi e Falleni fanno tornare a perdere la formazione di Chivu. SECONDO TEMPO – Issiaka Kamatè inizia bene anche il secondo tempo riuscendo a far passare un pallone per Pio Esposito in mezzo a due. L’attaccante a un metro dalla porta sbatte sul portiere avversario e manca l’appuntamento col gol. Al 53? l’passa in vantaggio con il colpo di testa da corner di Iacopo Regonesi. Bel cross di Matteo Colombo su cui Botis però non esce lasciando al difensore avversario lo spazio per fare l’1-0. Al 60? arriva il raddoppio della Dea. Primo gol in Campionato per Alessandro Falleni che si trova tutto solo al limite dell’area, prende la mira indisturbato e batte Botis e fa il 2-0. L’reagisce al 65? con un bel cross di Aleksandar ...

