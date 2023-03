Atalanta-Inter, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita (Di sabato 11 marzo 2023) Atalanta-Inter si giocherà oggi alle ore 13 al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano: l’AIA ha reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023: ci sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. ARBITRO Atalanta-Inter Primavera (sabato 11 marzo ore 13.00) Arbitro: Roberto LovisonAssistenti arbitrali: Marco Cerilli – Franck Loic Nana Tchato Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)si giocherà oggi alle ore 13 al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la, valida per la ventitreesima giornata del1 2022-2023: ci sarà Roberto Lovisonsezione di Padova. ARBITRO(sabato 11 marzo ore 13.00) Arbitro: Roberto LovisonAssistenti arbitrali: Marco Cerilli – Franck Loic Nana Tchato-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - SimoneTogna : #Gagliardini non resterà all'#Inter. #Asllani è (in teoria) il futuro dei nerazzurri. Far entrare l'ex Atalanta e n… - internewsit : Atalanta-Inter, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita - - maumou72 : Anno scorso Inter Atalanta, Settembre 93esimo, rigore e lo batte #DiMarco. Di cosa cazzo vi stupite ora? Oh asini?… -