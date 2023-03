Atalanta, Gasperini: 'Hojlund e Lookman ci hanno portati oltre i nostri meriti, ora il giudizio non cambi' (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: "Noi abbiamo fatto la nostra ga... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico dell'Gian Pieroha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: "Noi abbiamo fatto la nostra ga...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Atalanta, Gasperini a Dazn: 'Gara difensiva, solo così potevamo far risultato e lo stavamo pregustando...' - Atalantinicom : #Atalanta - Gasperini a DAZN: 'Queste gare viaggiano sui dettagli, potevamo essere più precisi... - cn1926it : #Atalanta, #Gasperini: “Abbiamo preso gol quando pregustavo di fare punti” - identitysecret : RT @MassimoCaputi: L'#Atalanta resiste un tempo poi nulla può contro la pressione e la qualità del #Napoli La squadra di Spalletti non si a… - ahfod7 : l’Atalanta decide di fare un calcio non suo , non da Gasperini chiudendosi in difesa. Il Napoli dopo la “pausa” La… -